МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Крупнейшие европейские банки оказались под угрозой из-за быстрых и хаотичных изменений в энергетической сфере мира. Как пишет Bloomberg, эта ситуация ставит крупнейших банковских игроков под серьезную финансовую угрозу. К чему готовиться россиянам после повышения ставки Банка России

В частности, объем инвестиций и займов 11 ключевых банков Евросоюза в связанных с добычей ископаемого топлива секторах достигает 532 миллиарда евро (или $648 миллиардов). Это эквивалентно 95% общего базового капитала первого уровня кредитных организаций. Это ключевой показатель финансовой устойчивости банков, отмечается в отчете исследователей Института Руссо, французского подразделения "Друзей Земли" и некоммерческой организации Reclaim Finance.

При этом на фоне актуальных изменений в экономике, продиктованных заботой об экологии планеты, указанные выше активы могут обесцениться.

В частности, отмечает агентство, добыча нефти, газа и угля, которая активно развивалась в ногу с промышленной революцией, привела к рекордному уровню выбросов углекислого газа в атмосферу.

Для того, чтобы избежать катастрофических последствий изменения климата и выполнить цели Парижского соглашения, выбросы в атмосферу необходимо будет сократить наполовину к концу десятилетия и полностью устранить к 2050 году.

"Следующее за неизбежным экологическим переходом обесценивание активов, связанных с добычей ископаемого топлива, может привести к значительной турбулентности или даже спровоцировать новый финансовый кризис", — пишут исследователи в своем отчете.