МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Около половины российских ипотечных заемщиков намерены погасить свой кредит вдвое быстрее установленного договором срока, а ещё треть хочет расплатиться с банками хотя бы на несколько лет раньше, говорится в исследовании онлайн-супермаркета ипотеки Online-Ipoteka, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Компания провела исследование ранее в июне, в нем приняло участие 3,5 тысячи совершеннолетних во всех субъектах РФ.

"Порядка 47% заемщиков рассчитывают расплатиться с кредитом в два раза быстрее предусмотренного в договоре максимального срока, но не позднее 10 лет с даты оформления сделки", — выяснили эксперты.

Из тех, кто планирует расплатиться с банком досрочно, около 32% намерены в течение срока кредитования значительно увеличить доходы за счет карьерного роста, а еще 23% планируют в период действия ипотечного договора вступить в брак и разделить расходы на погашение долга с партнером, еще 13% надеются получить наследство. Сколько денег нужно на безбедную старость и где их взять

Около 18% планируют продать имеющееся имущество для досрочного погашения, каждый десятый хочет взять потребительский кредит для досрочного погашения ипотеки, 2% рассчитывают выиграть в лотерее или в каком-то конкурсе значительную сумму. При этом каждый пятый из числа желающих погасить кредит досрочно пока не знает точно, каким образом ему удастся ускорить закрытие кредита.

В то же время около 22% от общего количества опрошенных намерены сократить срок кредитования на три-пять лет, 12% планируют расплатиться с кредитом хотя бы на год-два раньше максимального срока. При этом порядка 14% респондентов уверены в том, что не смогут найти средств для досрочного погашения, а 5% опрошенных не исключают, что им и вовсе придется продлить срок кредитования.