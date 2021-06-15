МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Карта российской национальной платежной системы "Мир" является основной у 42% граждан страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ". Россиян предупредили о мошеннических схемах на Юге страны

Как показали результаты опроса, в России картами международных платежных систем в качестве основных в общей сложности пользуются 54% респондентов. При этом в исследовании не раскрывается, сколько россиян используют Visa, а сколько — MasterCard.

"Мир" продолжает сохранять лидерство в основном среди бюджетных работников и людей, получающих социальные выплаты/с низкими доходами", — отмечается в отчете.

Всего держателями банковских карт являются 87% граждан России старше 18 лет.

Наибольший процент владельцев карт "Мир" в качестве основной — у пожилого населения (67%).