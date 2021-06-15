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2021
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Карты "Мир" обошли Visa и MasterCard по охвату населения России
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Карта российской национальной платежной системы "Мир" является основной у 42% граждан страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков центра исследований финансовых... ПРАЙМ, 15.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Карта российской национальной платежной системы "Мир" является основной у 42% граждан страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ".
Как показали результаты опроса, в России картами международных платежных систем в качестве основных в общей сложности пользуются 54% респондентов. При этом в исследовании не раскрывается, сколько россиян используют Visa, а сколько — MasterCard.
"Мир" продолжает сохранять лидерство в основном среди бюджетных работников и людей, получающих социальные выплаты/с низкими доходами", — отмечается в отчете.
Всего держателями банковских карт являются 87% граждан России старше 18 лет.
Наибольший процент владельцев карт "Мир" в качестве основной — у пожилого населения (67%).