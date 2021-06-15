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https://1prime.ru/banks/20210615/833933650.html
Набиуллина: нельзя превращать банковскую тайну в "решето"
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Банк России в последнее время получает много обращений по поводу расширения доступа к банковской тайне и готов обсуждать эту тему, но аккуратно — превращать банковскую тайну в... ПРАЙМ, 15.06.2021
банки, эльвира набиуллина, цб рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Банк России в последнее время получает много обращений по поводу расширения доступа к банковской тайне и готов обсуждать эту тему, но аккуратно — превращать банковскую тайну в решето нельзя, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы видим в последнее время много вопросов с тем, чтобы расширить доступ к банковской тайне… Нужно подходить аккуратно, чтобы не возникало у людей и бизнеса вопросов по поводу доверия к банковской системе, кто пользуется данными. Люди к этому чувствительны", — сказала она, выступая в Госдуме.
Набиуллина напомнила, что в настоящее время доступ к банковской тайне есть у правоохранительных органов по ряду вопросов. "Мы готовы эту тему дальше обсуждать, но, на наш взгляд, нельзя превращать банковскую тайну в решето, иначе мы получим то, что люди будут уходить из банковских депозитов", — пояснила глава Банка России.
Она считает, что на фоне низких ставок по депозитам это может спровоцировать дополнительный отток из банковских вкладов.