МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Банк России в последнее время получает много обращений по поводу расширения доступа к банковской тайне и готов обсуждать эту тему, но аккуратно — превращать банковскую тайну в решето нельзя, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Центробанк будет жестко бороться с выманиванием денег россиян

"Мы видим в последнее время много вопросов с тем, чтобы расширить доступ к банковской тайне… Нужно подходить аккуратно, чтобы не возникало у людей и бизнеса вопросов по поводу доверия к банковской системе, кто пользуется данными. Люди к этому чувствительны", — сказала она, выступая в Госдуме.

Набиуллина напомнила, что в настоящее время доступ к банковской тайне есть у правоохранительных органов по ряду вопросов. "Мы готовы эту тему дальше обсуждать, но, на наш взгляд, нельзя превращать банковскую тайну в решето, иначе мы получим то, что люди будут уходить из банковских депозитов", — пояснила глава Банка России.

Она считает, что на фоне низких ставок по депозитам это может спровоцировать дополнительный отток из банковских вкладов.