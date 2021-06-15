МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российские банки в апреле вывезли максимальную с начала года сумму наличных долларов и немного сократили вывоз наличных евро, выяснило РИА Новости на основе данных ЦБ. Эксперты спрогнозировали, как рубль отреагирует на саммит Россия-США

Так, согласно статистике регулятора, банки в апреле этого года вывезли 332,4 миллиона долларов США, что более чем в полтора раза превышает март (196,7 миллиона). Из данных следует, что это максимальный показатель с начала года: в январе было вывезено 294,7 миллиона, в феврале — 172,3 миллиона долларов.

Вывоз евро в апреле, напротив, несколько сократился: если в марте было вывезено 82,9 миллиона в долларовом эквиваленте, то в апреле — почти на процент меньше (82,2 миллиона). В начале года банки вывезли 90,6 миллиона, в феврале чуть меньше — 58,4 миллиона.

Ввоз наличных долларов в апреле также показал положительную динамику: американской валюты было завезено на 30% больше (906,5 миллиона в апреле против мартовских 697,1 миллиона). А ввоз наличных евро, напротив, замедлился почти вдвое — до 483 миллионов в долларовом эквиваленте с 997,7 миллиона в марте. Это не самое малое значение с начала года — в январе банки ввезли наличных евро на сумму 312,4 миллиона в долларовом эквиваленте, в феврале заметно больше — 703,7 миллиона.