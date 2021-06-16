С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. ВТБ в ближайшее время представит детскую банковскую карту, которую можно будет оформить с шести лет, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. Карты "Мир" обошли Visa и MasterCard по охвату населения России

"В этом году ВТБ сфокусировался на развитии сервисов для всех клиентских сегментов – детей, молодежи, пенсионеров. В частности, для детей и их родителей мы в ближайшее время представим детскую банковскую карту. Ее смогут оформить ребенку с шестилетнего возраста", — рассказал топ-менеджер.

Этот инструмент позволит детям учиться грамотно распоряжаться финансами, а родителям – контролировать расходы детей в режиме онлайн, а также самостоятельно задавать лимиты трат ребенка, указал Печатников.

Ранее на Дне инвестора ВТБ заявил о планах расширить клиентскую базу до 30 миллионов активных клиентов по итогам 2025 года. Сейчас продуктами и услугами банка пользуются больше 14 миллионов физических лиц.

Как пояснил Печатников, рост будет обеспечен за счет активной работы с новыми сегментами, ускоренной цифровизации бизнеса и развития партнерских проектов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.