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https://1prime.ru/banks/20210616/833940465.html
ВТБ будет выдавать карты детям с шести лет
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ВТБ в ближайшее время представит детскую банковскую карту, которую можно будет оформить с шести лет, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. "В... ПРАЙМ, 16.06.2021
дети, банковские карты, втб, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. ВТБ в ближайшее время представит детскую банковскую карту, которую можно будет оформить с шести лет, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.
"В этом году ВТБ сфокусировался на развитии сервисов для всех клиентских сегментов – детей, молодежи, пенсионеров. В частности, для детей и их родителей мы в ближайшее время представим детскую банковскую карту. Ее смогут оформить ребенку с шестилетнего возраста", — рассказал топ-менеджер.
Этот инструмент позволит детям учиться грамотно распоряжаться финансами, а родителям – контролировать расходы детей в режиме онлайн, а также самостоятельно задавать лимиты трат ребенка, указал Печатников.
Ранее на Дне инвестора ВТБ заявил о планах расширить клиентскую базу до 30 миллионов активных клиентов по итогам 2025 года. Сейчас продуктами и услугами банка пользуются больше 14 миллионов физических лиц.
Как пояснил Печатников, рост будет обеспечен за счет активной работы с новыми сегментами, ускоренной цифровизации бизнеса и развития партнерских проектов.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 11.00 мск.