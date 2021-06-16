МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Банк России ждет постепенного снижения годовой инфляции в стране в четвертом квартале, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин. Трендовая инфляция в России в мае ускорилась до 4,75%

"Инфляция будет находиться на плато в годовом выражении до начала осени, потом в четвертом квартале начнется ее постепенное снижение. С учетом эффекта базы некоторое повышение в годовом выражении к значениям мая, наверное, возможно. Опять же, летнюю инфляцию прогнозировать — дело неблагодарное, с учетом того, что хедлайн будет зависеть от того, как у нас будет складываться ситуация с урожаем", — сказал он в кулуарах форума Go global summit.

При этом он подчеркнул, что ЦБ беспокоит не только инфляция, но и уровень инфляционных ожиданий. "Из майских показателей можно выделить темпы роста цен на непродовольственные товары", — добавил он.

Что касается вероятности дефляции в августе-сентябре, ситуация будет зависеть от ситуации на рынке продовольствия. "Причем не только в России, но и в мире. Фокус на факте дефляции в августе-сентябре — он всегда избыточен", — отметил Заботкин.

По данным Росстата, в мае темпы роста цен в России подскочили до максимума с 2016 года — 6,02%, а к 7 июня выросли до 6,15%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что по итогам года инфляция будет выше официального прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.