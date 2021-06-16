МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Банк России ожидает по итогам текущего года роста ипотечного кредитования в стране примерно на 20%, сообщил глава департамента обеспечения банковского надзора Александр Данилов. Банк России ждет снижения инфляции к концу года

"Общая динамика будет такая, что второй квартал будет выше первого, а дальше будет зависеть от того, насколько будет модифицирована программа. Возможно, что все-таки темп пойдет на спад. В любом случае по году в районе 20% мы увидим, это пока очень приблизительная оценка", — сказал он журналистам.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, ипотека в 2021 году может вырасти на 16-20%. По итогам прошлого года данный сегмент увеличился на 21,4%.