2021-06-16T14:02:10+03:00
2021-06-16T14:02:10+03:00
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2021
https://1prime.ru/banks/20210616/833944386.html
Центробанк ждет роста ипотеки по итогам года на 20%
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Банк России ожидает по итогам текущего года роста ипотечного кредитования в стране примерно на 20%, сообщил глава департамента обеспечения банковского надзора Александр Данилов... ПРАЙМ, 16.06.2021
ипотека, цб рф, недвижимость, новости, бизнес, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Банк России ожидает по итогам текущего года роста ипотечного кредитования в стране примерно на 20%, сообщил глава департамента обеспечения банковского надзора Александр Данилов.
"Общая динамика будет такая, что второй квартал будет выше первого, а дальше будет зависеть от того, насколько будет модифицирована программа. Возможно, что все-таки темп пойдет на спад. В любом случае по году в районе 20% мы увидим, это пока очень приблизительная оценка", — сказал он журналистам.
Согласно официальному прогнозу ЦБ, ипотека в 2021 году может вырасти на 16-20%. По итогам прошлого года данный сегмент увеличился на 21,4%.