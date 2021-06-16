МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Банк России допускает чистую прибыль банковского сектора в 2021 году выше прогноза в 1,5-1,7 триллиона рублей, сообщил глава департамента обеспечения банковского надзора регулятора Александр Данилов. Центробанк ждет роста ипотеки по итогам года на 20%

"Мы давали прогноз по прибыли 1,5-1,7 диапазон. Но я бы сказал, что есть вероятность того, что будет превышен прогноз. Просто в силу того, что мы видим, как динамика сейчас развивается", — сказал Данилов журналистам.

По итогам 2020 года чистая прибыль российских банков снизилась на 6% — до 1,6 триллиона рублей. Ранее, в апреле текущего года, Данилов говорил, что чистая прибыль российских банков по итогам 2021 года может составить 1,5-1,7 триллиона рублей.