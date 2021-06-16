2021-06-16T14:05:42+03:00
2021-06-16T14:05:42+03:00
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2021
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Регулятор спрогнозировал чистую прибыль банков в текущем году
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Банк России допускает чистую прибыль банковского сектора в 2021 году выше прогноза в 1,5-1,7 триллиона рублей, сообщил глава департамента обеспечения банковского надзора... ПРАЙМ, 16.06.2021
банковский сектор, чистая прибыль, банки, цб рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Банк России допускает чистую прибыль банковского сектора в 2021 году выше прогноза в 1,5-1,7 триллиона рублей, сообщил глава департамента обеспечения банковского надзора регулятора Александр Данилов.
"Мы давали прогноз по прибыли 1,5-1,7 диапазон. Но я бы сказал, что есть вероятность того, что будет превышен прогноз. Просто в силу того, что мы видим, как динамика сейчас развивается", — сказал Данилов журналистам.
По итогам 2020 года чистая прибыль российских банков снизилась на 6% — до 1,6 триллиона рублей. Ранее, в апреле текущего года, Данилов говорил, что чистая прибыль российских банков по итогам 2021 года может составить 1,5-1,7 триллиона рублей.