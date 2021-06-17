МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Банк России с октября текущего года начнет применять упрощенный подход к формированию обязательных резервов кредитных организаций, сообщил регулятор.

"Расчёт размера обязательных резервов кредитных организаций будет осуществляться Банком России на основе данных регулярной отчетности, составление кредитными организациями специализированных отчетов по обязательным резервам отменено", — сказано в сообщении.

При ежемесячном регулировании размера обязательных резервов будет изменяться только их усредненная величина, тогда как изменение остатков средств на счетах по учету обязательных резервов будет осуществляться 1 раз в год, отметил ЦБ.

Банки будут обязаны использовать усреднения обязательных резервов с применением единого для банков или небанковских кредитных организаций коэффициента усреднения.