МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. ВТБ с 18 июня начинает принимать заявки по программе "Сельская ипотека" со ставкой 2,7% годовых, сообщила пресс-служба банка. Российским ипотечникам отказали в счастье

"Клиенты могут оформить кредит на покупку строящейся или готовой жилой недвижимости в доме с земельным участком, таун-хаусе или многоквартирном доме высотой до 5 этажей", — сказано в сообщении.

Предложение доступно для сельских территорий и городов c населением до 30 тысяч жителей в 15 регионах России: Башкирии, Удмуртии, Татарстане, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Оренбургской, Воронежской, Омской, Челябинской, Свердловской, Пензенской, Калининградской областях, Алтайском и Красноярском краях.

"В дальнейшем, с выделением дополнительного лимита субсидирования, планируется распространить действие сельской ипотеки на всю региональную сеть банка. Исключением являются Москва, Московская область и Санкт-Петербург", — указали в ВТБ. В Общественной палате оценили идею о льготной ипотеке только для бедных

Сельская ипотека действует в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России.

Ипотека доступна на срок до 24 лет и первом взносе от 10%. Максимальная сумма кредита составляет 3 миллиона рублей, а для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа – 5 миллионов рублей.