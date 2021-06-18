2021-06-18T12:05:53+03:00
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2021-06-18T12:05:53+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210618/833968609.html
Россияне стали осторожнее относиться к кредиткам
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Каждый второй россиянин оформляет кредитные карты "на всякий случай". Такой вариант ответа озвучили 45% респондентов, опрошенных Райффайзенбанком. В 2020 году подобной позиции... ПРАЙМ, 18.06.2021
кредитные карты, банки, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Каждый второй россиянин оформляет кредитные карты "на всякий случай". Такой вариант ответа озвучили 45% респондентов, опрошенных Райффайзенбанком.
В 2020 году подобной позиции придерживался каждый третий россиянин (36%). Большинство тех, кто решил подстраховаться в этом году — мужчины, годом ранее аналитики фиксировали обратную ситуацию.
Между тем, граждане перестали брать кредитки для погашения долга, как часто бывало в 2020 году. Стало меньше и тех, кто открывает карту ради получения каких-либо бонусов и кешбэков: 44% против 48% годом ранее.
Также с 9% до 5% уменьшилось количество россиян, которые пользуется только одной картой.
По мнению аналитиков, подобные изменения в поведении граждан указываю на их финансовые опасения — после того, как пандемия многих лишила стабильного дохода, люди стали осторожнее относиться к заемным средствам.