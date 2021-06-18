МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Каждый второй россиянин оформляет кредитные карты "на всякий случай". Такой вариант ответа озвучили 45% респондентов, опрошенных Райффайзенбанком. ВТБ будет выдавать карты детям с шести лет

В 2020 году подобной позиции придерживался каждый третий россиянин (36%). Большинство тех, кто решил подстраховаться в этом году — мужчины, годом ранее аналитики фиксировали обратную ситуацию.

Между тем, граждане перестали брать кредитки для погашения долга, как часто бывало в 2020 году. Стало меньше и тех, кто открывает карту ради получения каких-либо бонусов и кешбэков: 44% против 48% годом ранее.

Также с 9% до 5% уменьшилось количество россиян, которые пользуется только одной картой.

По мнению аналитиков, подобные изменения в поведении граждан указываю на их финансовые опасения — после того, как пандемия многих лишила стабильного дохода, люди стали осторожнее относиться к заемным средствам.