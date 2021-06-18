МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в мае по сравнению с прошлым месяцем не изменились — на 1 июня они по-прежнему составляли 73,7 миллиона унций (2292,326 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Спрос россиян на иностранную валюту в апреле резко сократился

Резервы золотом Банк России последний раз пополнял в 2020 году, в первом квартале, и с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке. При этом дальнейшие решение о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указывал регулятор. Однако в феврале 2021 года ЦБ продал из резервов 3,1 тонны золота — это было первое снижение золотых резервов за последние несколько лет.

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за 2020 год выросли на 1,23% (+27,982 тонны) и на 1 января 2021 года составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны).

В течение 2019 года Банк России так же, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).