МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Россияне до конца года могут забрать из банков на фондовый рынок около одного триллиона рублей, при этом рисков пузырей такой переток не создаст, заявил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

"Потенциал перетока средств из банков на фондовый рынок можно сейчас оценить в сумму около одного триллиона рублей до конца года", — сказал он.

Сухов отметил, что такой переток не вызовет существенных проблем для банков или фондового рынка. "Такими объемами невозможно создать "пузырь", тем более что российские эмитенты ценных бумаг имеют существенный нереализованный потенциал выхода на рынок новых игроков. Для банковского сектора эти средства – это фактор, в большей степени сдерживающий рост активов, чем затрагивающий ключевые вопросы финансовой устойчивости", — подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что приход частного инвестора на фондовый рынок – это в большей степени элемент развития возможностей людей заработать, чем канал роста экономики. Вместе с тем, мобильность частных инвестиций создает дополнительную ликвидность рынку.

Глава АКРА указал, что на этапе бурного роста важно не допустить появления "обманутых инвесторов", которые могут нанести гораздо больший ущерб экономике, чем потенциальные результаты высоко рискованных проектов. Goldman Sachs нарастит объемы торгов биткоинами

"Поэтому политика Банка России по ограничению аппетитов участников финансового рынка в части продажи сложных рискованных продуктов розничным инвесторам исходит из долгосрочных интересов финансовой индустрии. Я вижу здесь большой нереализованный потенциал независимой публичной экспертизы, в том числе рейтинговой отрасли", — добавил он.

Президент России Владимир Путин в июне подписал закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам-физлицам. Документ запрещает продажу неквалифицированным инвесторам-физлицам сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) без прохождения обязательного тестирования. Такое тестирование начнется в РФ 1 октября 2021 года, однако некоторые сложные инструменты нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года.