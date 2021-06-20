МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Средняя ставка по вкладам в России к концу года может вырасти до 5,5-6,5% годовых, сообщил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

Ранее в интервью агентству Сухов прогнозировал, что к концу года ключевая ставка достигнет уровня 5,75-6% годовых.

"Многое будет зависеть от того, как дальше будет вести себя регулятор. В случае реализации сценария с повышением ключевой ставки к концу года до тех уровней, о которых я сказал, мы можем увидеть ставку по вкладам в диапазоне 5,5-6,5%", — прогнозирует он. С июля меняются правила выплаты пособия по беременности

При этом средства россиян в банков в текущем году вырастут на 7-8%, добавил Сухов.

По данным ЦБ, в апреле средняя ставка по вкладам физлиц на срок до одного года выросла до 3,32% с 3,22% годовых в марте, а свыше одного года — до 4,49% с 4,2% годовых. При этом более оперативные данные доступны по средней ставке в десяти крупнейших банках: в первой декаде июня стоимость привлечения средств физлиц выросла до 5,1% с 4,89% в третьей декаде мая.