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https://1prime.ru/banks/20210622/833995373.html
Банки снижают комиссии за прием карт для малого бизнеса
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Инициатива президента России Владимира Путина о компенсации комиссий малому бизнесу при расчетах в Системе быстрых платежей (СБП) способствует тому, что кредитные организации... ПРАЙМ, 22.06.2021
банки, дом.рф, комиссия, эквайринг, мкб, сбп, новости, финансы, банки
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Инициатива президента России Владимира Путина о компенсации комиссий малому бизнесу при расчетах в Системе быстрых платежей (СБП) способствует тому, что кредитные организации начали снижать тарифы, сообщили "Известия".
"Предлагаю на период до конца года, я думаю, что для людей, которые занимаются этим видом деятельности, — малым и средним предпринимательством, — для них это будет приятная новость, в полном объеме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование Системы быстрых платежей", — отметил Владимир Путин на полях Петербургского экономического форума.
Руководитель блока «Малый бизнес» ДОМ.РФ Елена Пигасова отметила, что организация в текущий момент проводит пересмотр ставок по эквайрингу, собираясь предоставить клиентам комплексные предложения.
МКБ также снижает тарифы за прием карт.
"В рамках акции клиент получает ставку по эквайрингу 0,4% или 0,7% в зависимости от сегмента бизнеса, на оборот 50 тыс. рублей или 100 тыс. рублей ежемесячно. Размер льготного оборота зависит от тарифа расчетно-кассового обслуживания", — прокомментировал управляющий директор эквайрингового бизнеса организации Марк Баранов.