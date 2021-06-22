МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Инициатива президента России Владимира Путина о компенсации комиссий малому бизнесу при расчетах в Системе быстрых платежей (СБП) способствует тому, что кредитные организации начали снижать тарифы, сообщили "Известия". Госсекретарь США заявит об угрозах от "Северного потока-2"

"Предлагаю на период до конца года, я думаю, что для людей, которые занимаются этим видом деятельности, — малым и средним предпринимательством, — для них это будет приятная новость, в полном объеме возмещать малым и средним компаниям уплаченную ими комиссию за использование Системы быстрых платежей", — отметил Владимир Путин на полях Петербургского экономического форума.

Руководитель блока «Малый бизнес» ДОМ.РФ Елена Пигасова отметила, что организация в текущий момент проводит пересмотр ставок по эквайрингу, собираясь предоставить клиентам комплексные предложения.

МКБ также снижает тарифы за прием карт.

"В рамках акции клиент получает ставку по эквайрингу 0,4% или 0,7% в зависимости от сегмента бизнеса, на оборот 50 тыс. рублей или 100 тыс. рублей ежемесячно. Размер льготного оборота зависит от тарифа расчетно-кассового обслуживания", — прокомментировал управляющий директор эквайрингового бизнеса организации Марк Баранов.