МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. В текущем 2021 году российские кредитные организации могут добиться рекордного финансового результата. Это — два триллиона рублей, говорится в обзоре "О развитии банковского сектора", размещенном на сайте Банка России. Российские банки увеличили выдачу кредитов в мае

В частности, прогнозируют в ЦБ, чистая прибыль банков по итогам текущего года составит два триллиона рублей. Раньше регулятор ожидал 1,5-1,7 триллиона рублей.

Также в документе сообщается, что доход банков в мае 2021 года вырос на 7% по отношению к апрелю и составил 216 миллиардов рублей.

За январь-май этого года прибыль банков почти достигла одного триллиона рублей. "Вероятно, что при отсутствии неожиданных шоков годовая прибыль превысит предыдущий прогноз", — отмечают эксперты ЦБ.

Напомним, что предыдущий рекорд прибыли российских банков был зафиксирован в 2019 году. Тогда, до пандемии, этот показатель составил 1,7 триллиона рублей.