2021-06-22T10:09:00+03:00
2021-06-22T10:12:19+03:00
2021-06-22T10:09:00+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210622/833997433.html
Российским банкам пророчат рекордную прибыль
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В текущем 2021 году российские кредитные организации могут добиться рекордного финансового результата. Это — два триллиона рублей, говорится в обзоре "О развитии банковского... ПРАЙМ, 22.06.2021
цб рф, прибыль, банки, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83323/06/833230668.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83323/06/833230668.jpg
https://1prime.ru/images/83323/06/833230667.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83323/06/833230667.jpg
https://1prime.ru/images/83323/06/833230655.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83323/06/833230655.jpg
https://1prime.ru/finance/20210621/833992930.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. В текущем 2021 году российские кредитные организации могут добиться рекордного финансового результата. Это — два триллиона рублей, говорится в обзоре "О развитии банковского сектора", размещенном на сайте Банка России.
В частности, прогнозируют в ЦБ, чистая прибыль банков по итогам текущего года составит два триллиона рублей. Раньше регулятор ожидал 1,5-1,7 триллиона рублей.
Также в документе сообщается, что доход банков в мае 2021 года вырос на 7% по отношению к апрелю и составил 216 миллиардов рублей.
За январь-май этого года прибыль банков почти достигла одного триллиона рублей. "Вероятно, что при отсутствии неожиданных шоков годовая прибыль превысит предыдущий прогноз", — отмечают эксперты ЦБ.
Напомним, что предыдущий рекорд прибыли российских банков был зафиксирован в 2019 году. Тогда, до пандемии, этот показатель составил 1,7 триллиона рублей.