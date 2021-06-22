МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Директором департамента финансовых технологий Банка России назначен глава департамента инвестиционных финансовых посредников Кирилл Пронин, говорится в сообщении регулятора.

"Сфера финансовых технологий — одна из самых динамично развивающихся отраслей как российского рынка, так и мирового, требующая стратегического мышления и быстрого реагирования на современные вызовы. И мы уверены, что Кирилл Пронин, который продемонстрировал высокий профессионализм на руководящих постах в Банке России и имеет большой опыт работы с разными участниками финансового рынка, придаст новый импульс нашей работе в этом направлении", — прокомментировала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Бывший глава департамента Иван Зимин покидает пост с 24 июня, уточняется в сообщении. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе регулятора, он принял решение продолжить карьеру вне Банка России. Исполняющим обязанности директора департамента инвестиционных финансовых посредников назначена Ольга Шишлянникова.