МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российские банки смогут начать подключать выпускаемые ими карты национальной платежной системы с 26 октября этого года. Карты "Мир" обошли Visa и MasterCard по охвату населения России

Как пишет газета "Известия", для каждого конкретного банка сроки будут индивидуальными.

Отмечается также, что с апреля текущего года карты "Мир" можно подключить к Apple Pay, однако кредитные организации этого не делают.

Как сообщается в информационном бюллетене, который платежная система направила в кредитные организации, осенью банки, выпускающие карты "Мир", смогут начать техническую реализацию сервиса. Это позволит держателям карт токенизировать их на смартфонах, работающих на ОС Android. СМИ сообщили об инвестициях PayPal и Visa в блокчейн-фонд

После привязки карты к телефону через Google Pay россияне смогут делать покупки без использования карт через телефоны, оснащенные функцией бесконтактной оплаты (NFC). Не понадобится и вводить какие-либо данные.

Как рассказали изданию Россельхозбанк и МКБ, они намерены подключить карты "Мир" к Google Pay до конца 2021 года.

"Сбер", Почта Банк, ВТБ и Росбанк заявили, что будут среди первых кредитных организаций, которые реализуют такую возможность.