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2021
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"Мир" анонсировала дату подключения своих карт к Google Pay
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Российские банки смогут начать подключать выпускаемые ими карты национальной платежной системы с 26 октября этого года. Как пишет газета "Известия", для каждого конкретного банка... ПРАЙМ, 23.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Российские банки смогут начать подключать выпускаемые ими карты национальной платежной системы с 26 октября этого года.
Как пишет газета "Известия", для каждого конкретного банка сроки будут индивидуальными.
Отмечается также, что с апреля текущего года карты "Мир" можно подключить к Apple Pay, однако кредитные организации этого не делают.
Как сообщается в информационном бюллетене, который платежная система направила в кредитные организации, осенью банки, выпускающие карты "Мир", смогут начать техническую реализацию сервиса. Это позволит держателям карт токенизировать их на смартфонах, работающих на ОС Android.
После привязки карты к телефону через Google Pay россияне смогут делать покупки без использования карт через телефоны, оснащенные функцией бесконтактной оплаты (NFC). Не понадобится и вводить какие-либо данные.
Как рассказали изданию Россельхозбанк и МКБ, они намерены подключить карты "Мир" к Google Pay до конца 2021 года.
"Сбер", Почта Банк, ВТБ и Росбанк заявили, что будут среди первых кредитных организаций, которые реализуют такую возможность.