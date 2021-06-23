МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ключевая ставка Банка России находится на целесообразном уровне и соответствует более жесткой денежно-кредитной политике в мире; ужесточение глобальной политики минимально повлияет на будущие решения регулятора, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку

Банк России с начала весны уже трижды повысил ключевую ставку — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал по дальнейшему повышению ключевой ставки: видит необходимость такого шага на ближайших заседаниях.

"Уровень (ключевой ставки — ред.) у нас сейчас находится на целесообразном значении и соответствует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике. Ужесточение глобальной ДКП, я думаю, в минимальной степени повлияет на наши будущие решения", — сказал он, выступая на Ежегодной российской конференции инвесторов.

Заботкин добавил, что все будет зависеть от развития ситуации, а также насколько будут серьезные изменения в ожиданиях по поводу глобальной траектории ставки.

Инфляция в США по итогам мая продолжила ускоряться, достигнув 5% в годовом выражении против 4,2% в апреле. Это стало максимальным уровнем с августа 2008 года. Рынок на этом фоне ждет от Федрезерва США ужесточения денежно-кредитной политики. Первые сигналы того, что регулятор постепенно идет к этому уже были озвучены. В частности, большинство членов ФРС высказались за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.