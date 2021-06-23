МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Потенциальные убытки от экосистем могут ударить по банкам и лечь на плечи вкладчиков, говорится в докладе Банка России о регулировании рисков участия кредитных организаций в экосистемах.

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Экосистема — это построенная на основе данных о клиентах совокупность сервисов, в том числе платформенных решений, позволяющих пользователям в рамках единого процесса получать широкий спектр продуктов и услуг. В России экосистемы одновременно развивают несколько локальных технологических компаний и отдельные банки, например, Сбер, ВТБ и Тинькофф.

По мнению регулятора, неконтролируемое развитие экосистем на базе банков может привести к реализации рисков для кредиторов и вкладчиков, финансовой стабильности в целом, а также спровоцировать рост и без того высокой доли иммобилизованных, то есть не имеющих требований по возвратности и ограниченно ликвидных, активов банков (ИА).

"Потенциальные убытки могут ударить по банкам и в том числе лечь на плечи кредиторов и вкладчиков. В свою очередь существенные потери крупных банков могут оказать влияние на устойчивость банковского сектора и финансового рынка в целом", — сказано в материалах.

Суммарно чистая балансовая стоимость вложений топ-30 банков в нефинансовые организации и непрофильную недвижимость, а также инвестиционные фонды, имущество которых тоже в значительной степени может быть иммобилизованным, составляет 2,4 триллиона рублей (около 20% капитала). При этом такие ИА покрыты регуляторным капиталом только на 0,4 триллиона рублей, или 15% от балансовой стоимости, что негативно влияет на качество капитала банков и их способность абсорбировать убытки, указал ЦБ.

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При этом регулятор предложил варианты регулирования экосистем банков, наиболее сбалансированным считает внедрение для вложений кредитных организаций в экосистему риск-чувствительного лимита в процентах от капитала. "Банк России рассматривает три варианта регулирования: институциональное разделение банковской и нефинансовой деятельности; введение максимального коэффициента риска (1250%) или вычет из капитала банка всех новых вложений в ИА, которые создают повышенные риски для кредиторов и вкладчиков; внедрение для таких ИА риск-чувствительного лимита в процентах от капитала", — пишет ЦБ.

Третий вариант представляется регулятору на текущем этапе наиболее сбалансированным, так как банки смогут развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере, если их вложения, начиная с определенного уровня, будут полностью обеспечены средствами акционеров. Если такие вложения будут успешными, акционеры получат дополнительный доход. Если нет — интересы клиентов банков не пострадают.

Кроме того, ЦБ может обязать банки доплачивать за экосистемы.Некоторые банки в РФ, развивающие экосистемы, могут быть отнесены к системно значимым, даже если и не соответствуют этим критериям по своему масштабу, в таком случае для них будет действовать надбавка к достаточности капитала, говорится в докладе Банка России.

"Чтобы ограничить системные риски, отдельные банки, которые развивают крупные экосистемы, могут быть отнесены к системно значимым (СЗКО), даже если они не удовлетворяют этому критерию по масштабу банковской деятельности. В этом случае для них будет действовать надбавка к достаточности капитала за системную значимость в размере 1 процентного пункта", — сказано в сообщении.