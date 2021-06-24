МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Банк России 25 июня выпускает в обращение золотые монеты "Георгий Победоносец" новых номиналов, тем самым значительно расширяя спектр возможностей вложений в физическое золото для розничных инвесторов, следует из сообщения на сайте ЦБ. Центробанк указал на риски для вкладчиков из-за экосистем банков

"Банк России 25 июня 2021 года выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты "Георгий Победоносец" номиналами 25 рублей (каталожный № 5215-0036), 100 рублей (каталожный № 5217-0048) и 200 рублей (каталожный № 5219-0033)", — говорится в сообщении. Уточняется, что проба монет номиналом в 25, 100 и 200 рублей — 999. Масса драгоценного металла в чистоте — 3,11, 15,55, и 31,1 грамма соответственно. Тираж монет каждого номинала — до 100 тысяч штук.

Монеты имеют форму круга диаметром 16, 30 и 33 миллиметра. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монет расположены рельефное изображение государственного герба России и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", а также номинал монет: "25 рублей", "100 рублей", "200 рублей", дата: "2021 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте, отмечается в сообщении.

На оборотной стороне монет расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством "анциркулейтед". Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, добавляет регулятор. Банк России обновил методику выплат по ОСАГО

ЦБ ранее анонсировал выпуск "Победоносца" "анциркулейтед" (монеты обычного качества) во всех мировых стандартах ассортимента подобной продукции. В начале года он уже начал чеканить 50-рублёвые монеты тиражом до 0,5 миллиона весом ¼ унции (7,78 грамма), а новый выпуск соответствует планам объявленной эмиссии до 100 тысяч в каждой из трех новых весовых категорий: 1/10; 1/2 и 1 унция.

Нумизматы и коллекционеры заинтригованы беспрецедентными планами Банка России: благодаря им ЦБ сможет извлечь максимум прибыли от повышения котировок драгметалла на рынке, а инвесторы и рядовые граждане получат интересный и доступный инструмент для вложений, говорил РИА Новости вице-президент компании "Золотой монетный дом" Алексей Вязовский.