МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Банк Англии (центробанк) по итогам заседания в четверг в очередной раз сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, а также объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов, следует из пресс-релиза регулятора. Фондовые биржи Европы растут на статистике из Германии

В том числе выкуп гособлигаций составляет 875 миллиардов фунтов стерлингов, объем выкупа корпоративных облигаций остался на уровне 20 миллиардов.

Решения регулятора полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.

При этом годовая инфляция ускорилась в стране до 2,1% по итогам мая, превысив целевой показатель регулятора в 2%, и ЦБ ожидает, что рост потребительских цен будет продолжать ускоряться, в частности из-за динамики цен на энергоносители и другие сырьевые товары, и может достигнуть уровня в 3%. Но в целом регулятор ожидает, что ускорение роста потребительских цен несет временный характер, хотя влияние роста стоимости сырья на инфляцию и оказалось сильнее, чем ожидалось.

В релизе также отмечается, что рост мирового ВВП оказался сильнее, чем ожидалось ранее, а что касается самой британской экономики, то в связи с ослаблением карантинных антиковидных ограничений центробанк повысил свой прогноз её роста по итогам завершающегося квартала до 1,5%, что тем не менее на 2,5 процентного пункта ниже доковидного уровня.

"В более общем плане комитет (денежно-кредитной политики центробанка — ред.) ожидает, что экономика испытает временный период сильного роста ВВП и потребительских цен, после чего их рост замедлится", — подытоживает регулятор.