МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Сбербанка на уровне "ААА(RU)" со стабильным прогнозом, сообщает агентство. Топ-менеджеры Сбербанка купили облигации банка крупную сумму

"Кредитный рейтинг ПАО Сбербанк на уровне AAA(RU), согласно методологии АКРА, обусловлен очень высокой значимостью кредитной организации для российской экономики при высокой степени влияния государства на банк и готовности оказать ему поддержку", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что финансовый институт характеризуется очень высоким уровнем собственной кредитоспособности по сравнению с другими кредитными организациями в РФ, что определяется исключительными рыночными позициями, сильной достаточностью капитала и адекватными риск-профилем и профилем фондирования и ликвидности.

Ключевыми факторами рейтинговой оценки стали очень высокая вероятность оказания банку экстраординарной поддержки органами власти, очень сильный бизнес-профиль, сильная оценка достаточности капитала, адекватная позиция по риск-профилю, а также комфортная позиция по ликвидности и фондированию.

Стабильный прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев. К снижению рейтинга банка, по словам аналитиков, может привести потеря акционерного или операционного контроля со стороны государства при одновременном снижении уровня собственной кредитоспособности.