КИЕВ, 24 июн — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года действие санкций в отношении ряда российских банков, физлиц и юрлиц, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в четверг. ЕС ввел секторальные санкции против Белоруссии

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте указа. Согласно таблице в приложении к указу, санкции вводятся на три года.

При этом в санкционный список попали 55 юридических лиц и три физических лица, в частности, основатели "Севастопольского морского банка" Александр и Лидия Анненковы, а также судебный пристав-исполнитель управления федеральной службы судебных приставов по Крыму Роман Святый.

БАНКИ

Ранее в марте Зеленский уже ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года санкций против Сбербанка и Проминвестбанка. Немецкие компании выступают за отмену антироссийских санкций

В списке подсанкционных банков оказались российские Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ. Также под санкции попали ряд российских платежных систем, в том числе "Колибри", которой управляет Сбербанк, "Юнистрим", ANELIK, BLIZKO. Также санкции на три года введены в отношении "Государственного банка Луганской народной республики", "Центрального Республиканского Банка Донецкой народной республики" и ряда финансовых учреждений, работающих в Крыму.

АВИАКОМПАНИИ

Санкции в отношении ряда российских авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота", также продлены на три года.

Согласно списку, который прилагается к указу, под санкции попали "Аэрофлот — российские авиалинии", "Государственная авиакомпания "224 летный отряд", "Авиакомпания "ВИМ-АВИА", "Авиапредприятие "Газпром авиа", "Авиакомпания "Донавиа", "Авиакомпания "Когалымавиа", "Оренбургские авиалинии", федеральное государственное бюджетное учреждение "Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента Российской Федерации, авиакомпании "Россия", "Икар", "Уральские авиалинии" и другие.

ПРЕДПРИЯТИЯ

Также среди компаний, в отношении которых продлены на три года, оказались государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех", "Уральский шинный завод", "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы", "Омское машиностроительное конструкторское бюро" и другие предприятия.

Ограничения продлены в отношении компании "Вертолеты России", нескольких благотворительных фондов, конструкторских бюро, международного союза общественных объединений "Всевеликое войско донское", общественного движения "Русский выбор".

СМИ

Согласно списку, который прилагается к указу, на три года продлены санкции в отношении открытого акционерного общества "Первый канал. Всемирная сеть". Помимо блокировки активов компании запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Украины. Кроме того, интернет-провайдеры должны заблокировать доступ к сайтам 1tv.com, domkino.tv, domkino-premium.tv, muz1.tv, vremya.tv, telecafe.ru, bober-tv.ru, kanal-o.ru, poehali.tv, katyusha.tv и karusel-tv.ru. На Украине ввели в эксплуатацию обходной участок нефтепровода "Дружба"

Также санкции продлены в отношении телеканалов "РТР-Планета", "Россия-24" и НТВ. В списке санкций среди прочего блокировка сайтов rtr-planeta.com, russia.tv, vesti.ru, tvkultura.ru и digitalrussia.tv.

ФИЗЛИЦА

Кроме того, президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности о введении санкций на три года против российского бизнесмена Павла Фукса и украинца Дмитрия Фирташа, а также о продлении санкций против ряда физических и юридических. Зеленский также ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против ряда бизнесменов РФ, среди которых глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Андрей Констин, а также Игорь, Аркадий и Роман Ротенберги.

Всего в списке попавших под санкции лиц указаны имена 538 человек.

Помимо этого, Зеленский ввел бессрочных санкций против главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Причины, по которым будут введены санкции против Чемезова, не уточняются. Ограничения вводятся бессрочно.

Активы юрлиц, подпадающих под санкции, будут заблокированы, им запрещено выводить капитал за границы Украины. Также запрещается предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; продлен запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; и запрет приобретения ценных бумаг.

Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против пяти работавших на том момент на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.