МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Банк России приказом с 25 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества "Актив Банк", говорится в сообщении регулятора. В Центробанке высказались о будущем ключевой ставки в России

По величине активов кредитная организация занимала 192 место в банковской системе РФ.

ЦБ РФ принял такое решение в связи с тем, что "Актив Банк" занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышал стоимость имущества в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Кроме того, организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Значительную часть кредитного портфеля "Актив Банка" составляли проблемные ссуды. В условиях низкого качества кредитного портфеля банк совершал операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала, сообщает регулятор. Центробанк указал на риски для вкладчиков из-за экосистем банков

Центробанк также аннулировал лицензию на осуществление "Актив Банком" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В "Актив Банк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

"Актив Банк" является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам. Выплаты начнутся не позднее 9 июля 2021 года.

Как отмечает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по данным отчетности банка на 1 июня, страховая ответственность агентства предварительно оценивается в размере 6,5 миллиарда рублей.