МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российское правительство ищет дополнительные источники доходов в бюджет. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания у первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко от 1 июня, Минфину поручили проработать возможность введения комиссии для трансграничных переводов физических лиц в размере до 1%.

Срок исполнения поручения — 11 июня.

Как сообщили изданию в пресс-службе министерства финансов, пока "решений по данному вопросу нет".

При этом в Банке России отметили, что эта инициатива на рассмотрение к регулятору не поступала.

Сейчас послать из России деньги в другую страну можно через банк либо платежную систему. В обоих случаях человек оплатит операцию: либо комиссией банку, либо процентом системе. Максимальный размер такой комиссии за услугу — до 2%.

По данным ЦБ, переводы физлиц из России за рубеж в прошлом 2020 году сократились на 4% и составили $40,1 млрд (около 3 трлн рублей). Если бы была введена комиссия за такие переводы в размере 1%, то дополнительные доходы в бюджет за 2020 год могли бы составить около 30 млрд рублей.