МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. ВТБ повысил на 0,4 п.п. ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье, а также на рефинансирование кредита, свидетельствует данные на сайте банка. ВТБ начинает прием заявок по новым условиям семейной ипотеки

"Данное решение было принято с учетом изменившейся конъюнктуры рынка и в связи с резким повышением ключевой ставки ЦБ РФ, которая только за последние два месяца выросла на 1 п.п. ВТБ не повышал ставки по ипотеке с января 2019 года – за это время их уровень в нашем банке снизился до минимального показателя за всю историю", — сказано в сообщении.

Базовая ставка теперь установлена на уровне 8,8% годовых при условии комплексного страхования. Клиенты, использующие сервисы электронной регистрации сделок, и при внесении первого взноса от 60% смогут воспользоваться ставкой 7,8%. Рефинансирование кредитов сторонних банков доступно под 8,2%.

При этом ВТБ сохраняет без изменений все условия в рамках государственных программ – в том числе семейной и дальневосточной ипотеки. "По кредитам с господдержкой для клиентов по-прежнему действуют ставки от 5,6% до 5,9% в зависимости от выбираемых условий, сохраняется опция льготного периода, в течение которого ставка снижается до 4,3% или 5,3%", — указали в банке. Эксперты рассказали, когда невыгодно гасить ипотеку

В пресс-службе ВТБ уточнили, что ставки повышены с 25 июня. Для клиентов с одобренными до этой даты заявками условия пересмотрены не будут, кредитные решения действуют для них в течение четырех месяцев.

В ВТБ также заявили, что решение об изменении процентных ставок не отразится на планах продажи ипотеки. "Мы по-прежнему ставим задачу выдать рекордный объем жилищных кредитов – 1,2 триллиона рублей, показав рост к 2020 году в пределах 30%", — заявили в банке.