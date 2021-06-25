МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Введение механизма экспортных пошлин на металлы вместе с договоренностями российского правительства с металлургами о ценах сдержит их рост на внутри страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Регулятор отметил, что данная мера является более приемлемой, чем прямое регулирование цен, но она должна быть краткосрочной.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства в четверг предложил с 1 августа до 31 декабря ввести временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии и за это время разработать постоянно действующий механизм сглаживания цен на внутреннем рынке.

Кабмин одобрил это предложение, а премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил срочно подготовить и внести в правительство соответствующие документы. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что введение пошлин не является наказанием для металлургов, это часть комплекса защитных мер внутреннего рынка РФ.

"Механизм экспортных пошлин на металлы окажет дезинфляционное воздействие на динамику внутренних цен за счет увеличения предложения на отечественном рынке. Вместе с договоренностями правительства России с металлургами о скидках / пониженных ценах на металлопродукцию для реализации государственных инфраструктурных проектов этот механизм сдержит рост внутренних цен на металлы и металлопродукцию", — отметили в ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что в целом введение механизма экспортных пошлин является более приемлемым, чем прямое административное регулирование цен. "В то же время сам механизм пошлин должен рассматриваться лишь как краткосрочная мера, направленная на сглаживание во времени переноса мировых цен во внутренние", — добавили в ЦБ.