МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России установил уровни кредитного рейтинга для облигаций российских эмитентов, в том числе с ипотечным покрытием, которые смогут покупать неквалифицированные инвесторы-физлица до 1 октября, когда начнется обязательное тестирование начинающих инвесторов, говорится в материалах ЦБ.

Президент России Владимир Путин в начале июня подписал закон, ограничивающий продажи сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам-физлицам. Документ запрещает продажу неквалифицированным инвесторам-физлицам сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) без прохождения обязательного тестирования. Такое тестирование начнется в РФ 1 октября 2021 года, однако некоторые сложные инструменты нельзя будет приобретать до 1 апреля 2022 года.

Согласно документу, до 1 октября 2021 года одним из условий совершения кредитными и некредитными финансовыми организациями сделок с клиентами – физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами по приобретению облигаций, является наличие у таких облигаций (либо эмитента облигаций или лица, предоставившего обеспечение) кредитного рейтинга не ниже уровня, установленного советом директоров ЦБ РФ.

В целях применения данного пункта закона ЦБ установил следующие уровни кредитного рейтинга облигаций: "ruВВB+" — по национальной рейтинговой шкале для РФ рейтингового агентства "Эксперт РА" и "ВВB+(RU)" — по национальной рейтинговой шкале для РФ Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Требования будут применяться к облигациям, выпуск которых зарегистрирован после вступления в силу соответствующего закона.

Согласно данным "Эксперт РА", "ruВВB+" — высший уровень рейтинга категории "BBB", которая характеризуется умеренным уровнем кредитоспособности, финансовой надежности или финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в РФ, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории "A".

Согласно данным АКРА, "BBB+(RU)" также является высшим уровнем рейтинга категории "BBB". Данная категория рейтингов описывается агентством, как умеренный уровень кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми лицами, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в РФ, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях в РФ.