МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Банк России с 1 июля сворачивает часть принятых во время пандемии для поддержки граждан и бизнеса послаблений, в том числе заканчивает свое действие рекомендация о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам и малому и среднему бизнесу.

Регулятор весной прошлого года с началом пандемии начал вводить послабления в банковском секторе, которые были направлены на поддержку россиян и предприятий, которые столкнулись со снижением доходов. Осенью 2020 года ЦБ начал постепенно сворачивать меры, продляя некоторые из них.

Так, Банк России несколько раз продлял рекомендацию кредиторам реструктуризировать ссуды россиян и малого и среднего бизнеса, финансовое положение которых ухудшилось вследствие пандемии, а также не начислять им штрафы за просрочки. При этом на фоне быстрого восстановления экономики регулятор решил отменить данные послабления с июля.

Кроме того, к началу июля банкам необходимо в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса и реструктурированным из-за пандемии.

По данным ЦБ, кредитные организации реструктурировали долги россиян на 940,4 миллиарда рублей, задолженность небольшого бизнеса — на 925,3 миллиарда рублей. При этом регулятор, чтобы поддержать банки на фоне возможного дорезервирования проблемных реструктурированных кредитов, смягчит регулирование по выданным до 1 апреля прошлого года необеспеченным потребкредитам. Данная мера позволит банкам высвободить 124 миллиарда рублей капитала. Эксперт рассказала, что будет с долларом и инфляцией в США

Большинство кредитных организаций не будут испытывать каких-либо трудностей в связи с необходимостью сформировать к июлю резервы, поскольку основной объем резервов уже сформирован, считает младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Юлия Якупова.

"Возможны единичные случаи, когда доформирование резервов окажет существенное негативное влияние на показатели деятельности банков, но это скорее следствие недостаточно консервативной кредитной политики, которая проводилась банками еще до пандемии", — добавила аналитик.

Некоторые послабления для банков продолжают действовать. Так, до октября отложено начало применения норм о порядке резервирования сделок слияния и поглощения, до января — вступление в силу норматива концентрации крупных кредитных рисков. Кроме того, до конца года действуют меры, направленные на облегчение выдачи банками валютных кредитов производителям лекарств и медицинских товаров.