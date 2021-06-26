МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Средний размер ипотечного кредита в России по итогам мая снизился впервые с октября прошлого года, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Так, россияне в мае в среднем оформляли кредиты на покупку жилья в среднем на 3,2 миллиона рублей, что меньше результата месяцем ранее на 2,1%. При этом в годовом выражении динамика по-прежнему остается положительной — рост на 26,7%.

"Средняя сумма ипотечного кредита в региональном разрезе остается стабильной, снижаясь тем не менее в общем показателе по России за счет падения доли выдач в крупных мегаполисах, где клиентский спрос находится в стадии насыщения", — пояснил агентству гендиректор бюро Олег Лагуткин.

Правительство в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки под 6,5%. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась в апреле до 7,3%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 10 триллионов рублей. Банк России сворачивает "ковидные" послабления

Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале этого года отмечала, что повышение цен к январю уже съело весь эффект от снижения ставки. Текущая программа завершается 1 июля.

Президент России Владимир Путин в начале июня предложил продлить программу льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках на год — до 1 июля 2022 года для всех регионов страны. При этом ставка будет повышена до 7%, а лимит на покупку квартиры — снижен до 3 миллионов рублей для всех регионов.