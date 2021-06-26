МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Москвичи за пять лет стали почти на 40 процентов реже снимать наличные в банкоматах, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

"Интерес потребителей к наличным деньгам сокращается на протяжении последних нескольких лет. Если за 2016 год в Москве было совершено около 433 миллионов операций по снятию наличных в банкоматах, то в 2019-м эта цифра снизилась на 19 процентов — до 349 миллионов операций, а в 2020 году на фоне пандемии этот показатель упал еще на 22,6 процента — до 270 миллионов", — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова. Илон Маск распродал недвижимость и собирается поселиться в лачуге

Отмечается, что всего с 2016 по 2020 год снижение числа операций по снятию наличных составило около 38 процентов.

Кроме того, растет число выданных физическим лицам банковских карт. "Только за 2020 год общая эмиссия карт физическим лицам в столице выросла на 4,3 процента. Это во многом связано с тем, что в городе оплату практически любых товаров и услуг, будь то проезд в автобусе или покупка повседневных товаров, можно осуществить при помощи платежной карты", — приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития столицы Кирилла Пуртова.