МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Возможное отключение России от SWIFT прокомментировал для RT кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Он отметил, что "мы должны понимать, что SWIFT — это не система расчётов, это не система каналов, по которым движутся деньги как таковые расчётные, деньги движутся по банковским каналам. SWIFT — это только система сообщений и система команд, которые дают движение этим самым деньгам. В самой России существует система платежей внутри Центрального банка". Экономист рассказал о глобальных последствиях отключения России от SWIFT

Экономист добавил, что она решает все вопросы в передаче такого рода финансовых сообщений и движения денег по России и уже подавляющее большинство российских компаний пользуются подобной системой.

Кроме того, как напомнил Беляев, Россия является достаточно "солидным и весомым" участником SWIFT.

"Все там передачи платные…. Россия там занимает достаточно серьёзный объём сообщения, значит, если Россию отключат, то SWIFT потерпит существенные убытки", — резюмировал экономист.