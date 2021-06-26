2021-06-26T13:36:41+03:00
2021-06-26T13:36:41+03:00
2021-06-26T13:36:41+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210626/834041098.html
Экономист оценил перспективы отключения России от SWIFT
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Возможное отключение России от SWIFT прокомментировал для RT кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он отметил, что "мы должны понимать, что SWIFT — это не система расчётов,... ПРАЙМ, 26.06.2021
swift, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Возможное отключение России от SWIFT прокомментировал для RT кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Он отметил, что "мы должны понимать, что SWIFT — это не система расчётов, это не система каналов, по которым движутся деньги как таковые расчётные, деньги движутся по банковским каналам. SWIFT — это только система сообщений и система команд, которые дают движение этим самым деньгам. В самой России существует система платежей внутри Центрального банка".
Экономист добавил, что она решает все вопросы в передаче такого рода финансовых сообщений и движения денег по России и уже подавляющее большинство российских компаний пользуются подобной системой.
Кроме того, как напомнил Беляев, Россия является достаточно "солидным и весомым" участником SWIFT.
"Все там передачи платные…. Россия там занимает достаточно серьёзный объём сообщения, значит, если Россию отключат, то SWIFT потерпит существенные убытки", — резюмировал экономист.