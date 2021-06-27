МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Банк России с 1 июля ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, тем самым возвращая это регулирование на "допандемический" уровень.

Регулятор объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки граждан. По данным ЦБ, по итогам первого квартала она выросла до 11,9% с 11,7% в начале года, обновив исторический максимум.

Банк России считает, что ужесточение регулирования будет способствовать снижению стимулов банков к расширению кредитования за счет предоставления ссуд "закредитованным" заемщикам, а также позволит постепенно восстановить величину буфера и обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым ситуациям.

Эксперты сходятся во мнении, что повышение надбавок к коэффициентам риска будет способствовать росту стоимости кредитов для заемщиков. А старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева считает, что это затронет только граждан с высокой долговой нагрузкой. При этом основной причиной роста стоимости ссуд будет повышение ключевой ставки ЦБ, считает она. Россияне потеряли интерес к биткоину

В то же время директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин допускает, что ужесточение регулирования может затронуть более широкий круг заемщиков, а не только наиболее закредитованных. "В сочетании с ростом ключевой ставки доступность таких кредитов для населения снизится, и в целом это может оказать некоторое влияние на динамику необеспеченного кредитования", — добавил он.

Впрочем, значительного замедления темпов роста кредитования в этом сегменте не произойдет, ждет Полухин. "Спрос граждан на такие кредиты достаточно высок, а банки в среднем имеют достаточный запас капитала, чтобы не ограничивать себя в выдачах таких высокомаржинальных продуктов. Прирост портфеля в данном сегменте по итогам года может составить около 20%", — заключил Полухин. Однако Караваева ожидает более медленного роста — на 12%.