МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Россияне стали отказываться от оформления ипотеки на фоне роста ставок по ней: число и объем выданных в мае кредитов снизились более чем на четверть по сравнению с апрелем, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Эксперт дал прогноз по курсу рубля на ближайшее время

Так, число выданных в мае ипотечных кредитов снизилось на 27% — до 57,1 тысячи ссуд, а их объем уменьшился на 28,2%, до 184 миллиарда рублей.

"Объем выдач ипотечных кредитов связан с тем, что многие игроки розничного кредитования, прогнозируя повышения ключевой ставки ЦБ, уже с апреля стали пересматривать свои кредитные ставки в сторону их повышения. Это отразилось на спросе и, соответственно, на продажах", — пояснил агентству гендиректор бюро Олег Лагуткин.

По данным ЦБ, средняя ставка ипотечного кредита в России с начала года колебалась в районе 7,2% годовых, но затем начала расти – до 7,3% годовых по итогам апреля. Общий объем задолженности граждан по жилищным кредитам в апреле впервые превысил 10 триллионов рублей.