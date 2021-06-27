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Россияне начали отказываться от оформления ипотеки
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Россияне стали отказываться от оформления ипотеки на фоне роста ставок по ней: число и объем выданных в мае кредитов снизились более чем на четверть по сравнению с апрелем,... ПРАЙМ, 27.06.2021
ипотека, россия, недвижимость, новости, бизнес, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Россияне стали отказываться от оформления ипотеки на фоне роста ставок по ней: число и объем выданных в мае кредитов снизились более чем на четверть по сравнению с апрелем, рассказали РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Так, число выданных в мае ипотечных кредитов снизилось на 27% — до 57,1 тысячи ссуд, а их объем уменьшился на 28,2%, до 184 миллиарда рублей.
"Объем выдач ипотечных кредитов связан с тем, что многие игроки розничного кредитования, прогнозируя повышения ключевой ставки ЦБ, уже с апреля стали пересматривать свои кредитные ставки в сторону их повышения. Это отразилось на спросе и, соответственно, на продажах", — пояснил агентству гендиректор бюро Олег Лагуткин.
По данным ЦБ, средняя ставка ипотечного кредита в России с начала года колебалась в районе 7,2% годовых, но затем начала расти – до 7,3% годовых по итогам апреля. Общий объем задолженности граждан по жилищным кредитам в апреле впервые превысил 10 триллионов рублей.