МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Системно значимым кредитным организациям рекомендовано обеспечить удобное использование физическими лицами сервиса быстрых платежей системы Банка России при осуществлении платежей в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте Кремля. Москвичи за пять лет стали на 40% реже снимать наличные в банкоматах

"Рекомендовать системно значимым кредитным организациям обеспечить возможность удобного использования физическими лицами сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России при осуществлении платежей в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за товары, работы, услуги. Доклад – до 1 июля", — говорится в тексте поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.