2021-06-27T18:32:51+03:00
2021-06-27T18:32:51+03:00
2021-06-27T18:32:51+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210627/834045330.html
Банкам рекомендовали следить за исправностью сервиса быстрых платежей
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Системно значимым кредитным организациям рекомендовано обеспечить удобное использование физическими лицами сервиса быстрых платежей системы Банка России при осуществлении платежей... ПРАЙМ, 27.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Системно значимым кредитным организациям рекомендовано обеспечить удобное использование физическими лицами сервиса быстрых платежей системы Банка России при осуществлении платежей в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сообщается на сайте Кремля.
"Рекомендовать системно значимым кредитным организациям обеспечить возможность удобного использования физическими лицами сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России при осуществлении платежей в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за товары, работы, услуги. Доклад – до 1 июля", — говорится в тексте поручений по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.