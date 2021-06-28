2021-06-28T10:07:00+03:00
2021-06-28T10:10:36+03:00
2021-06-28T10:07:00+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210628/834048683.html
Чистая прибыль ВТБ в мае выросла в 45 раз
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за январь-май увеличилась в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 137,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам член... ПРАЙМ, 28.06.2021
чистая прибыль, отчетность, втб, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83230/15/832301579.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/15/832301579.jpg
https://1prime.ru/images/83230/15/832301578.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/15/832301578.jpg
https://1prime.ru/images/83230/15/832301576.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/15/832301576.jpg
https://1prime.ru/banks/20210625/834032189.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за январь-май увеличилась в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 137,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.
"Мы публикуем чистую прибыль по итогам мая 22,8 миллиарда рублей и по итогам пяти месяцев накопленная чистая прибыль составит 137,4 миллиарда рублей", — заявил топ-менеджер.
Результаты пяти месяцев текущего года в 3,3 раза превышают прошлогодние показатели, а прибыль за май этого года — более чем в 45 раз.
Объем кредитного портфеля физлицам с начала года увеличился на 9,2% — до 4,3 триллиона рублей, юрлицам – на 2,4%, до 9,5 триллиона рублей.