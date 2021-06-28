МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО за январь-май увеличилась в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 137,4 миллиарда рублей, сообщил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов. ВТБ повысил ставки по ипотеке

"Мы публикуем чистую прибыль по итогам мая 22,8 миллиарда рублей и по итогам пяти месяцев накопленная чистая прибыль составит 137,4 миллиарда рублей", — заявил топ-менеджер.

Результаты пяти месяцев текущего года в 3,3 раза превышают прошлогодние показатели, а прибыль за май этого года — более чем в 45 раз.

Объем кредитного портфеля физлицам с начала года увеличился на 9,2% — до 4,3 триллиона рублей, юрлицам – на 2,4%, до 9,5 триллиона рублей.