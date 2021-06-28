МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Банк России в июле может рассмотреть повышение ключевой ставки шагом от 0,25 до 1 процентного пункта, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В Центробанке высказались о будущем ключевой ставки в России

Банк России с начала весны повышал ключевую ставку по итогам уже трёх заседаний — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага и на ближайших заседаниях.

"Я думаю, что мы можем обсудить от 25 базисных пунктов до 1 процентного пункта повышения… На прошлом заседании мы просигнализировали рынку, что повышение ставки в будущем необходимо, но размер будет обсуждаться на этом заседании (в июле — ред.). Я думаю, что диапазон такой, да", — сказала она в интервью Блумбергу.

Таким образом, ставка уже в июле может составить от 5,75 до 6,5% годовых.

Набиуллина добавила, что ЦБ хотел бы иметь сбалансированный подход к повышению ключевой ставки: быть достаточно быстрым для предотвращения накопления инфляционных рисков, но двигаться шагами, предсказуемыми для рынка.

"Резкий рост ключевой ставки может создать сложности для финансового рынка, для адаптации к новому уровню ключевой ставки. Поэтому мы будет калибровать наши шаги", — добавила глава ЦБ.