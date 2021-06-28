МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. ВТБ планирует направить в Банк России свои замечания к докладу о регулировании экосистем. Банк хочет убедить регулятора не вводить жесткие требования к участникам рынка, сообщает РБК со ссылкой на члена правления госбанка Дмитрия Пьянова.

Банкир отметил, что некоторые идеи ЦБ "наиболее жестко" бьют по группе ВТБ.

"Мы собираемся с этим аргументативно побороться", — отметил Пьянов.

Речь идет о докладе Банка России, который был выпущен 23 июня. В документе описывались возможные ограничения для банков, желающих развивать экосистемы.

ВТБ не согласен с перечнем иммобилизованных активов, которые приведены в докладе ЦБ. В частности, отмечает топ-менеджер банка, такой подход предполагает "рестриктивное регулирование" основных средств банков и залогов, полученных ими по плохим кредитам.

"Основные средства по определению используются в основной деятельности банка, то есть это те средства производства, с которыми банки осуществляют свои банковские услуги. Какое-то дополнительное капитальное регулирование основных средств, которые тоже переоцениваются mark to market с помощью независимых оценщиков, мы считаем особо несправедливым", — отметил он и добавил, что собственные средства ВТБ прирастают в основном за счет инвестиций в технологии.