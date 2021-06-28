МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российские банки сталкиваются с постоянными попытками ЦБ и государства наложить на них дополнительную нагрузку, однако регулирование для всех участников рынка должно быть равным — без преференций для отдельных игроков, считает глава банка "Открытия" Михаил Задорнов. Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин признал, что государству "надо меру знать" в этом вопросе, но посоветовал банкам смириться. Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в июле

"Чрезвычайна важна роль регулятора: мы говорим, банки должны быть гибкими, но регулятор тоже должен быть очень гибок внутри себя. Мы, классические банки или сейчас даже уже финансовые группы, испытываем не только со стороны Центрального банка, но и со стороны государства все время попытки возложить на нас какие-то дополнительные функции", — сказал Задорнов, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Однако, подчеркнул банкир, регуляторный подход на рынке должен быть одинаковым. "Нельзя возлагать на банки больше требований, больше требовать комплайенса, и одновременно при выходе новых дисраптеров на рынок давать им льготные условия. Получается дисбаланс — здесь позиция и регулятора, и правительства чрезвычайно важна", — отметил он.

Тулин в свою очередь указал, что для ЦБ тема справедливой конкуренции, в том числе с игроками из других секторов, важна. В то же время он отметил, что в вопросе дополнительной нагрузки на банки "надо меру знать", однако этого не избежать, поскольку общественная значимость банков крайне высока.

"Скорее всего, банковский бизнес, тем более по мере концентрации, будет особым бизнесом….Это парадокс, конфликт — частная форма собственности либо самостоятельность оперативная банков независимо от формы собственности и общественная значимость их работы. Диалог будет, безусловно, не должно подрывать основ банковского бизнеса, но, наверное, придется вам мириться. Это глобальная тенденция, это не российская", — заключил первый зампред ЦБ РФ.