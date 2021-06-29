Еще один банк будет оценивать риски по внутренним рейтингам заемщиков
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Альфа-банку одобрили переход на оценку кредитных рисков по собственным внутренним рейтингам заемщика. Еще два банка в России уже пользуются этой системой оценки — Сбербанк и Райффайзенбанк.
ЦБ хочет обязать еще 12 системно значимых банков перейти на эту систему оценки рисков.
Альфа-банк на первом этапе будет использовать новый подход с крупными и средними корпоративным клиентам. Еще через три года банк начнет так же оценивать ипотечных и розничных клиентов, а также малый и средний бизнес, пишет "Коммерсантъ".
В Райффайзенбанке экономия составила 27 млрд рублей.
"В конечном счете выигрывают все. Клиенты получают доступ к более выгодному финансированию, банки — больше возможностей для наращивания объемов бизнеса и выбора кредитных стратегий, а регулятор и общество — более стабильную, эффективную и прозрачную банковскую систему", — сказал другой собеседник издания руководитель управления интегрированного риск-менеджмента банка Сергей Гриб.
Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что переход на оценку рисков по внутренним рейтингам заемщиков будет стоить банкам сотни миллионов рублей.
Руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению Deloitte Андрей Нагурный назвал три основных блока затрат: математические модели, IT, в том числе хранилища данных и система электронного документооборота, а также человеческий капитал. По его оценке, дизайн и кастомизация внутренних моделей для крупного банка может обойтись в $3–5 млн, ИТ и персонал — в $10–20 млн.
https://1prime.ru/banks/20210629/834057652.html