МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Альфа-банку одобрили переход на оценку кредитных рисков по собственным внутренним рейтингам заемщика. Еще два банка в России уже пользуются этой системой оценки — Сбербанк и Райффайзенбанк.

ЦБ хочет обязать еще 12 системно значимых банков перейти на эту систему оценки рисков.

Альфа-банк на первом этапе будет использовать новый подход с крупными и средними корпоративным клиентам. Еще через три года банк начнет так же оценивать ипотечных и розничных клиентов, а также малый и средний бизнес, пишет "Коммерсантъ".

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В Райффайзенбанке экономия составила 27 млрд рублей.

"В конечном счете выигрывают все. Клиенты получают доступ к более выгодному финансированию, банки — больше возможностей для наращивания объемов бизнеса и выбора кредитных стратегий, а регулятор и общество — более стабильную, эффективную и прозрачную банковскую систему", — сказал другой собеседник издания руководитель управления интегрированного риск-менеджмента банка Сергей Гриб.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что переход на оценку рисков по внутренним рейтингам заемщиков будет стоить банкам сотни миллионов рублей.

Руководитель группы по реструктуризации и финансовому оздоровлению Deloitte Андрей Нагурный назвал три основных блока затрат: математические модели, IT, в том числе хранилища данных и система электронного документооборота, а также человеческий капитал. По его оценке, дизайн и кастомизация внутренних моделей для крупного банка может обойтись в $3–5 млн, ИТ и персонал — в $10–20 млн.