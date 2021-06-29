МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Deutsche Bank выплатит одному из крупнейших в мире производителей вина J.Garcia Carrion (JGC) свыше 10 миллионов евро как компенсацию за навязывание финансовых услуг, непонятных сотрудникам компании, сообщает издание Financial Times. Коронавирус нашел новый способ заражать людей

В частности, немецкий банк провел внутреннее расследование. Поводом для него стали жалобы от нескольких клиентов, которые заявляли, что сотрудники финансовой организации навязывали им сложные финансовые инструменты с иностранной валютой.

По закону Евросоюза, клиентов обязаны уберегать от сделок, которые им непонятны. Если пользователь финансовых услуг не может оценить степень риска, то продавать продукт нельзя.

В итоге в Deutsche Bank были уволены глава подразделения по ликвидации активов, соруководитель отдела по мировым валютным рынкам и два трейдера.

Сообщается, что именно они занимались проблемными операциями.

Производитель вина JGC выдвинул аналогичные претензии к Goldman Sachs и BNP Paribas.