МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Евразийский банк" вошел в состав Совкомбанка, следует из сообщения на сайте Банка России. Ученые впервые описали случай заражения лямбда-штаммом коронавируса

Процедуру реорганизации банки запустили в конце апреля, после того как в декабре прошлого года Совкомбанк сообщал, что заключил соглашение с казахстанским "Евразийским банком" о выкупе 100% акций его дочернего банка в России.

Совкомбанк — универсальный банк, по данным рейтинга РИА Новости, на 1 мая занимал 10-е место среди российских кредитных организаций по объему активов. "Евразийский банк" занимал 304-е место.