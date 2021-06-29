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"Евразийский банк" присоединился к Совкомбанку
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"Евразийский банк" вошел в состав Совкомбанка, следует из сообщения на сайте Банка России. Процедуру реорганизации банки запустили в конце апреля, после того как в декабре... ПРАЙМ, 29.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Евразийский банк" вошел в состав Совкомбанка, следует из сообщения на сайте Банка России.
Процедуру реорганизации банки запустили в конце апреля, после того как в декабре прошлого года Совкомбанк сообщал, что заключил соглашение с казахстанским "Евразийским банком" о выкупе 100% акций его дочернего банка в России.
Совкомбанк — универсальный банк, по данным рейтинга РИА Новости, на 1 мая занимал 10-е место среди российских кредитных организаций по объему активов. "Евразийский банк" занимал 304-е место.