МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей, внедрить которую к 1 июля крупнейшим банкам рекомендовал президент РФ Владимир Путин, пока не запустил всего один системно значимый участник — Сбербанк, следует из информации на официальном сайте системы.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

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Одним из последних среди крупнейших новую услугу запустил другой системно значимый игрок — Совкомбанк, успевший уложиться в рекомендуемые сроки. Как сообщил РИА Новости зампред правления кредитной организации Альберт Борис, 29 июня банк подключился к сервису оплаты товаров и услуг по QR-коду через СБП и провел первые платежи. По его словам, в ближайшее время сервис платежей через QR-код станет доступен всем клиентам банка.

Прием платежей через СБП представляет собой нетривиальную задачу, особенно для крупных банков со сложными информсистемами, пояснил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. По его мнению, сложности с реализацией нового метода приема платежей могут возникать по нескольким причинам.

"Главная из них – необходимость интеграции информационных систем. Традиционно эквайринговые услуги выстроены вокруг приема карт, с разработанными для них правилами, процедурами и ограничениями. Новый продукт требует разработки внутри банка многочисленных протоколов, правил и процедур, начиная от тарифов и договоров и заканчивая дополнительной информацией для операционистов колл-центров. Согласование и введение в силу этой документации может занять время, а спешка может впоследствии негативно сказаться на потребителях и бизнесе", — пояснил эксперт.

Кроме того, по ряду причин крупнейшим банкам может быть просто невыгодно предоставление такой услуги. "Справедливости ради надо сказать, что стоимость услуг, оказываемых с использованием QR-кода, регулируется Банком России. Поэтому некоторым финансовым организациям это может быть не очень выгодно по сравнению с более прибыльными способами приема платежей", — заключил Достов.