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2021
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Средний срок по ипотеке в России впервые превысил 20 лет
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Средний срок выданной в России в мае ипотеки обновил рекорд: 240,4 месяца, или чуть больше 20 лет, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ. Это... ПРАЙМ, 30.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Средний срок выданной в России в мае ипотеки обновил рекорд: 240,4 месяца, или чуть больше 20 лет, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ.
Это максимальный показатель за все время публикации данных, начиная с начала 2018 года. Показатель стабильно растет с октября прошлого года – тогда он достиг отметки в 219,7 месяца, а в конце года увеличился до 225,1 месяца.
Российские банки в прошлом месяце снизили количество выданных ипотечных кредитов на 22,5% — до 148,4 тысячи единиц. Сумма выдач также упала — на 21,3%, до 433,6 миллиарда рублей.
Общий объем задолженности граждан по ипотеке продолжил увеличиваться — на 2,1%, до рекордных 10,27 триллиона рублей.
Средняя же ставка по ипотеке в мае осталась на апрельском уровне в 7,3% годовых.