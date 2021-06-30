МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Средний срок выданной в России в мае ипотеки обновил рекорд: 240,4 месяца, или чуть больше 20 лет, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ. Россиянам закрыли льготную ипотеку под 6,5%

Это максимальный показатель за все время публикации данных, начиная с начала 2018 года. Показатель стабильно растет с октября прошлого года – тогда он достиг отметки в 219,7 месяца, а в конце года увеличился до 225,1 месяца.

Российские банки в прошлом месяце снизили количество выданных ипотечных кредитов на 22,5% — до 148,4 тысячи единиц. Сумма выдач также упала — на 21,3%, до 433,6 миллиарда рублей.

Общий объем задолженности граждан по ипотеке продолжил увеличиваться — на 2,1%, до рекордных 10,27 триллиона рублей.

Средняя же ставка по ипотеке в мае осталась на апрельском уровне в 7,3% годовых.