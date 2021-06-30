МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Рост инфляции в России и мире обусловлен устойчивыми факторами, требует от ЦБ РФ твердости в возвращении инфляции к цели, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Регулятор рекомендует банкам продлить программу реструктуризации кредитов

"Россия в авангарде стран, где экономика восстанавливается быстро, она уже достигла докризисного уровня. Экономика приблизилась к потенциалу. И сохранение мягкой денежно-кредитной политики уже не помогало бы росту, а стимулировало бы лишь формирование пузырей. Рост инфляции и глобальной, и обусловленной внутренними достаточно устойчивыми факторами, требует от нас твердости в возвращении инфляции к цели", — заявила она, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Банк России с начала весны повышал ключевую ставку по итогам уже трех заседаний — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага и на ближайших заседаниях. Набиуллина ранее заявила в интервью Блумбергу, что в июле регулятор будет рассматривать шаг повышения в 0,25-1 процентный пункт.

По данным Росстата, в мае годовая инфляция в России подскочила до максимума с 2016 года — 6,02%, а к 7 июня выросли до 6,15%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июня говорила, что по итогам года инфляция будет выше апрельского прогноза регулятора в 4,7-5,2%, но ниже текущих уровней. При этом регулятор прогнозирует возвращение инфляции к целевому значению вблизи 4% во второй половине следующего года.