МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк России в текущем году проведет обзор денежно-кредитной политики, в его рамках обсудит величину таргета по инфляции и операционную процедуру денежно-кредитной политики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина: рост инфляции требует от Центробанка твердости

"Изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики центрального банка, в том числе и денежно-кредитной. Большинство центральных банков, в первую очередь тех, кто следует политике таргетирования инфляции, в связи с этим периодически проводят глубинный анализ своих целей и инструментов. То, что обычно называют monetary policy review, или по-русски обзор денежно-кредитной политики. В этом году такую процедуру хотим провести и мы", — заявила она, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Набиуллина напомнила, что режим таргетирования инфляции проводится в России уже 5 лет. Все это время регулятор достаточно долго удерживал инфляцию у цели, а у финансового сектора и во многом у общества и бизнеса улучшилось понимание того, как этот режим работает. В настоящее время таргет по инфляции сформулирован как "вблизи 4%".

"Некоторые параметры политики были связаны с тем, что мы вводили таргетирование инфляции на этапе дезинфляции, политики по снижению инфляции с высоких уровней. К примеру, мы определили нашу цель как точечную, чтобы заякорить на ней инфляционные ожидания. Мы опасались давать диапазон, чтобы инфляционные ожидания не застыли на его верхней границе. Величина цели, на наш взгляд, соответствовала уровню развития рынка, но он несколько изменился за это время", — отметила глава ЦБ. Регулятор рекомендует банкам продлить программу реструктуризации кредитов

Она добавила, что выбранная регулятором операционная процедура также соответствовала структуре рынка, и надо понять, не поменялась ли эта структура и не требуются ли какие-то изменения процедуры.

"Эти и некоторые другие вопросы мы и хотели бы исследовать в рамках обзора. Мы планируем проводить эту работу комплексно. Сначала провести научную и аналитическую работу силами наших исследовательских подразделений, которые должны протестировать конкретные гипотезы. На втором этапе мы планируем проведение консультаций с обществом, включая представителей финансового рынка, компаний, независимых аналитиков и исследователей", — заключила Набиуллина.