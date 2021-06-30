МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Темпы роста ипотеки в России по итогам текущего года могут превысить 20%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России обсудит изменение таргета по инфляции

"Рост по ипотеке, по нашим оценкам, по итогам года может превысить 20%. Мягкая денежно-кредитная политика и льготная ипотечная программа правительства разогрели этот рынок", — сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, ипотека в 2021 году может вырасти на 16-20%. По итогам прошлого года данный сегмент увеличился на 21,4%.