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2021
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Банк России ждет роста ипотеки по итогам года свыше 20%
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Темпы роста ипотеки в России по итогам текущего года могут превысить 20%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Рост по ипотеке, по нашим оценкам, по итогам года может превысить... ПРАЙМ, 30.06.2021
ипотека, эльвира набиуллина, цб рф, недвижимость, новости, бизнес, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Темпы роста ипотеки в России по итогам текущего года могут превысить 20%, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Рост по ипотеке, по нашим оценкам, по итогам года может превысить 20%. Мягкая денежно-кредитная политика и льготная ипотечная программа правительства разогрели этот рынок", — сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Согласно официальному прогнозу ЦБ, ипотека в 2021 году может вырасти на 16-20%. По итогам прошлого года данный сегмент увеличился на 21,4%.