МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Общий объем активов российских банков, который может попасть под новое регулирование экосистем, уже превышает 2 триллиона рублей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина заявила об опасности перегрева в потребкредитовании в России

"Главное, что мы сейчас считаем важным сделать, — контролировать риск банков как центров формирующихся экосистем в связи с ростом вложений в нефинансовые активы, так как, вероятно, не все эти инвестиции будут успешными, и часть может обесцениться, что создает риски для кредиторов и вкладчиков. Своим регулированием мы планируем захватить и другие непрофильные активы кредитных организаций", — сказала она, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"По нашим оценкам, общий объем таких иммобилизованных активов, которые не имеют требований по возвратности и часто являются ограниченно ликвидными, составляет уже более 2 триллионов рублей. При этом они покрыты регуляторным капиталом банков только на 15%", — отметила глава регулятора.

По ее словам, экосистемы — это не только большое удобство для потребителей, но и новые вызовы для регулирования. Поэтому важно не помешать экосистемам развиваться, но и не пустить все на самотек, т.к. есть риски для конкуренции и потенциально еще большее увеличение доли государства в финансовом секторе, подчеркнула Набиуллина.